35 करोड़ की संपत्ति पर गरजा KDA का पीला पंजा, 6 घंटे तक चला बुलडोजर एक्शन

Kota Encroachment Demolished: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और सिटी पुलिस की टीम की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को कुन्हाड़ी क्षेत्र में रामनगर पत्थर मंडी में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनाए गए मकानों को हटाया गया। करीब छह घंटे चली कार्रवाई के दौरान करीब 35 करोड़ रुपए के अतिक्रमण का निस्तारण किया गया।