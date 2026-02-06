Kota Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भावों में गिरावट जारी, आज भी जबरदस्त गिरे चांदी के दाम

सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। चांदी के दाम एक झटके में 27 हजार रुपए प्रति किलो टूट गए थे, जिसके बाद इसका भाव 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति किलो पर आ गया था।

वहीं जेवराती सोने के भाव में 6 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई थी। इसके बाद जेवराती सोना 1 लाख 59 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1 लाख 69 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। अचानक आई इस गिरावट से बाजार में हलचल मच गई थी और खरीदारों की संख्या बढ़ने लगी थी।