19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में PWD अधिकारी को वकीलों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जयपुर रोड पर बवाल

मामले के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसी दौरान कुछ अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और हालात बिगड़ गए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Dec 19, 2025

ajmer protest
Play video

PWD अधिकारी को बचाकर ले जाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। जिला न्यायालय के बाहर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। जयपुर रोड पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क के दोनों ओर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया।

मामले के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसी दौरान कुछ अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और हालात बिगड़ गए। वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने अधिकारी को भीड़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद भी कोर्ट परिसर के बाहर जाम और प्रदर्शन जारी रहा।

ढाई घंटे बाद रोड से हटा जाम

घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ और प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद करीब ढाई घंटे बाद जयपुर रोड से जाम हटाया गया।

सड़क पर स्पीड ब्रेकर की मांग

जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिला न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां नियमित रूप से न्यायिक कार्य भी हो रहा है। हालांकि अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पुराने भवन से नए भवन तक बार-बार आना-जाना पड़ता है। इस दौरान उन्हें हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पार करनी होती है, जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। पूर्व में भी सड़क पार करते समय कई लोग घायल हो चुके हैं और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी के विरोध में स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही थी।

बार एसोसिएशन ने कहा- मारपीट नहीं हुई

बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासन ने दो घंटे के भीतर स्पीड ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। वहीं अधिकारी से मारपीट के आरोपों को लेकर बार सचिव ने दावा किया कि किसी अधिवक्ता ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि गलतफहमी के चलते ऐसा प्रतीत हुआ।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा- पुलिस में शिकायत करेंगे

दूसरी ओर घायल पीडब्ल्यूडी अधिकारी विपिन जिंदल ने अस्पताल में उपचार के बाद बताया कि बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बाद में मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और वह मामले में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

ये भी पढ़ें

Dausa: विवाहिता की मौत पर बवाल, पुलिस ने वीडियो कॉल कर दिखाया पति हिरासत में, तब शांत हुए परिजन; जानें पूरा मामला
दौसा
dausa-news-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 05:15 pm

Published on:

19 Dec 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में PWD अधिकारी को वकीलों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जयपुर रोड पर बवाल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ‘ऑनलाइन एंटीक मार्केट’, घर में मिले स्टॉक को देखकर पुलिस भी हैरान

अजमेर में एंटीक वस्तुएं और हथियारों का जखीरा जब्त, पत्रिका फोटो
अजमेर

Rajasthan: राजस्थान में मिला करोड़ों का ‘खजाना’, सोने-चांदी के सिक्के, प्राचीन हथियार-मूर्तियां मिलीं, पुलिस के उड़े होश

Smuggling of antiques, smuggling of antiques in Ajmer, smuggling of antiques in Rajasthan, smuggling of wildlife remains, smuggling of wildlife remains in Ajmer, smuggling of wildlife remains in Rajasthan, Ajmer News, Rajasthan News
अजमेर

अजमेर में एंटीक खजाने पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, हाथी दांत से लेकर राजसी दौर के सिक्के बरामद

अजमेर में एंटीक खजाने पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, हाथी दांत से लेकर राजसी दौर के सिक्के बरामद
अजमेर

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल
अजमेर

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.