अजमेर में PWD अधिकारी को वकीलों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जयपुर रोड पर बवाल

जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिला न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां नियमित रूप से न्यायिक कार्य भी हो रहा है। हालांकि अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पुराने भवन से नए भवन तक बार-बार आना-जाना पड़ता है। इस दौरान उन्हें हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पार करनी होती है, जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। पूर्व में भी सड़क पार करते समय कई लोग घायल हो चुके हैं और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी के विरोध में स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही थी।