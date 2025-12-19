अजमेर में PWD अधिकारी को वकीलों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जयपुर रोड पर बवाल

PWD अधिकारी को बचाकर ले जाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। जिला न्यायालय के बाहर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। जयपुर रोड पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क के दोनों ओर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया।
मामले के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया गया। इसी दौरान कुछ अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और हालात बिगड़ गए। वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने अधिकारी को भीड़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद भी कोर्ट परिसर के बाहर जाम और प्रदर्शन जारी रहा।
घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ और प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद करीब ढाई घंटे बाद जयपुर रोड से जाम हटाया गया।
जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिला न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां नियमित रूप से न्यायिक कार्य भी हो रहा है। हालांकि अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पुराने भवन से नए भवन तक बार-बार आना-जाना पड़ता है। इस दौरान उन्हें हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पार करनी होती है, जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। पूर्व में भी सड़क पार करते समय कई लोग घायल हो चुके हैं और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी के विरोध में स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही थी।
बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासन ने दो घंटे के भीतर स्पीड ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। वहीं अधिकारी से मारपीट के आरोपों को लेकर बार सचिव ने दावा किया कि किसी अधिवक्ता ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि गलतफहमी के चलते ऐसा प्रतीत हुआ।
दूसरी ओर घायल पीडब्ल्यूडी अधिकारी विपिन जिंदल ने अस्पताल में उपचार के बाद बताया कि बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बाद में मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और वह मामले में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।
