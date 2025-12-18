नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

एसपी वंदिता राणा ने मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड की तर्ज पर गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को ज्यादा प्रभावी बनाने की पहल की है। नए आदेशों के तहत कालिका यूनिट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक दो पारी में सक्रिय रहेगी। प्रत्येक टीम में दो महिला कांस्टेबल स्कूटर पर गश्त करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगी।