नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

अजमेर कालिका पेट्रोलिंग युनिट में शामिल महिला कांस्टेबल से चर्चा करती एसपी वंदिता राणा। फाइल फोटो
अजमेर(Ajmer News).शहर में महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग की वारदातों पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ‘कालिका’ पेट्रोलिंग यूनिट का पुनर्गठन किया है। यूनिट 16 टीमों में सुबह-शाम की दो पारी में शहर के प्रमुख व संवेदनशील इलाकों में गश्त कर निगरानी रखेगी।
एसपी वंदिता राणा ने मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड की तर्ज पर गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को ज्यादा प्रभावी बनाने की पहल की है। नए आदेशों के तहत कालिका यूनिट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक दो पारी में सक्रिय रहेगी। प्रत्येक टीम में दो महिला कांस्टेबल स्कूटर पर गश्त करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगी।
पुनर्गठित 16 टीमों में 32 महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इनका कार्यालय पुलिस लाइन में रहेगा, जहां से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। कालिका दल नीले रंग की वर्दी, काले रंग के स्कूटर, हेलमेट, वायरलेस सेट से लैस रहेगा। यूनिट की पहचान के लिए वर्दी पर चमकीला(नियॉन) मोनोग्राम भी होगा।
कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल व संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर उन इलाकों पर फोकस रहेगा जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसके साथ ही सहायता के लिए पुलिस कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर से भी कालिका टीम को जोड़ा गया है।
महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, झपटमारी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए कालिका युनिट अहम साबित होगी। यूनिट के सक्रिय रहने से न सिर्फ अपराधियों में भय पैदा होगा, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा।
वंदिता राणा, पुलिस अधीक्षक, अजमेर
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
