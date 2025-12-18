18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

एसपी वंदिता राणा ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का किया पुनर्गठन, 16 टीमें दो पारी में करेंगी निगरानी

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Manish Singh

Dec 18, 2025

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

अजमेर कालिका पेट्रोलिंग युनिट में शामिल महिला कांस्टेबल से चर्चा करती एसपी वंदिता राणा। फाइल फोटो

अजमेर(Ajmer News).शहर में महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग की वारदातों पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ‘कालिका’ पेट्रोलिंग यूनिट का पुनर्गठन किया है। यूनिट 16 टीमों में सुबह-शाम की दो पारी में शहर के प्रमुख व संवेदनशील इलाकों में गश्त कर निगरानी रखेगी।

एसपी वंदिता राणा ने मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड की तर्ज पर गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को ज्यादा प्रभावी बनाने की पहल की है। नए आदेशों के तहत कालिका यूनिट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक दो पारी में सक्रिय रहेगी। प्रत्येक टीम में दो महिला कांस्टेबल स्कूटर पर गश्त करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगी।

नीली वर्दी में रहेंगी तैनात

पुनर्गठित 16 टीमों में 32 महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इनका कार्यालय पुलिस लाइन में रहेगा, जहां से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। कालिका दल नीले रंग की वर्दी, काले रंग के स्कूटर, हेलमेट, वायरलेस सेट से लैस रहेगा। यूनिट की पहचान के लिए वर्दी पर चमकीला(नियॉन) मोनोग्राम भी होगा।

यहां रहेगी निगरानी. . .

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल व संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। खासतौर पर उन इलाकों पर फोकस रहेगा जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसके साथ ही सहायता के लिए पुलिस कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर से भी कालिका टीम को जोड़ा गया है।

इनका कहना है...

महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, झपटमारी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए कालिका युनिट अहम साबित होगी। यूनिट के सक्रिय रहने से न सिर्फ अपराधियों में भय पैदा होगा, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा।

वंदिता राणा, पुलिस अधीक्षक, अजमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

police

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा

Traffic police

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 02:44 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल
अजमेर

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त
अजमेर

देर रात: चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधका

देर रात: चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधका
अजमेर

Ajmer News: दम्माम एयरपोर्ट पर 24 घंटे में हिरासत में रहीं ‘मां-बेटियां’, बिना वीजा अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिया

अजमेर

राजस्थान में ‘सोने की खान’ में चोरी…’ब्लैकआउट’ का फायदा उठाकर शातिरों ने अंजाम दी वारदात

Ajmer Robbery Case
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.