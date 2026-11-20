राजस्थान पुलिस भारत के राजस्थान राज्य की लोकप्रिय नागरिक सेवा है। राजस्थान पुलिस का ध्येय "अपराधियोँ में डर, आमजन में विश्वास" है। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान पुलिस में चार साल बाद Rajasthan Police Constable Bharti हो रही है लेकिन 11,000 पदों की जगह आधे पदों(5,390 पदों) पर ही भर्ती की जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 23 अक्टूबर से आवदेन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। उम्मीदवारों का चयन लिखित व शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस बार भर्ती में अभ्यर्थियों को दस नहीं बल्कि पांच किलोमीटर ही दौडऩा पड़ेगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क चार सौ रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए साढ़े तीन सौ रुपए है।

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