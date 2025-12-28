बागपत खाप पंचायत का फरमान, किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन, लड़के-लड़कियों के हाफ पैंट पहनने पर रोक

खाप पंचायत ने राजस्थान में एक पंचायत के मोबाइल पर नियंत्रण के फैसले की सराहना भी की। खाप के पंच चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा ने कहा कि समाज का निर्णय सर्वोपरि है। मोबाइल केवल घर में रखा जाए और युवा बुजुर्गों व परिवार के साथ समय बिताएं ताकि उचित मार्गदर्शन मिले। पंचायत ने इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अन्य खापों से समन्वय और गांवों में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। पंचायत ने मैरिज होम या लग्जरी हॉल में शादी करने पर रोक लगाई है। अब शादियां केवल गांव या घर में ही होंगी। अतिथि सूची सीमित रखी जाएगी, फिजूलखर्ची पर रोक होगी और निमंत्रण केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। खाप का मानना है कि इससे सामाजिक सद्भाव बना रहेगा और आर्थिक बोझ कम होगा।

