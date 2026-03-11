CM Yogi Review Meeting: त्योहारों और SI भर्ती परीक्षा से पहले अलर्ट मोड में यूपी सरकार, सीएम योगी के सख्त निर्देश

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में पड़ने वाले विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।