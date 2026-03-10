सरकार कह रही गैस का स्टॉक पूरा, एजेंसियों के बाहर लाइन, अखिलेश बोले- क्या फिर से कंडे और लकड़ी पर शिफ्ट हों?

इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से लोगों में एक डर और आशंका का भाव भी पैदा हो गया है। वजह है कि कहीं गैस और तेल का भंडार खत्म तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की भयंकर अफवाहें ग्रामीण परिवेश में बहुत ही अधिक चल रही हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि हमारे घरों में ईधन के जो साधन हैं उन्हें पहले ही स्टॉक कर लिया जाए।