Green Corridor Lucknow: राजनाथ सिंह करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद

12–13 मार्च को लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ग्रीन कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Green Corridor in Lucknow: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 और 13 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विशेष रूप से 13 मार्च को राजधानी में तैयार किए गए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री का यह दौरा प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात लगभग 8 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वह एक पारिवारिक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद रात में वह 5-ए कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर विश्राम करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 मार्च को शाम 4:30 बजे समतामूलक चौराहे पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ग्रीन कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यह ग्रीन कॉरिडोर राजधानी के यातायात को सुगम बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक इस कॉरिडोर का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान वह परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात करेंगे और उनके कार्यों की सराहना करेंगे।
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के निर्माण और संचालन में योगदान देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने हाथों से इन कर्मचारियों को सम्मान प्रदान करेंगे। यह सम्मान उन लोगों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण राजधानी लखनऊ में बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक बनने वाला यह कॉरिडोर शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस कॉरिडोर के शुरू होने से वाहन चालकों को जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी और शहर में आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा।
रक्षा मंत्री अपने दौरे के दौरान 13 मार्च को सीएमएस (सिटी मॉन्टेसरी स्कूल) की गोल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री छात्रों को संबोधित कर शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।
दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजाजीपुरम स्थित भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के आवास पर भी जाएंगे। यहां वह कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा होने की संभावना है।
13 मार्च की शाम 5 बजे रक्षा मंत्री झूलेलाल वाटिका, हसनगंज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। अपने संबोधन में वह केंद्र सरकार की योजनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।
रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थलों और प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।
राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी से कार्यकर्ताओं और आम जनता में उत्साह देखा जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन भी राजधानी के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद रक्षा मंत्री 13 मार्च की शाम लगभग 6:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दो दिवसीय इस दौरे के दौरान वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करेंगे। राजधानी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ उनका यह दौरा शहर के बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
