Green Corridor Lucknow: राजनाथ सिंह करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद

Green Corridor in Lucknow: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 और 13 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विशेष रूप से 13 मार्च को राजधानी में तैयार किए गए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री का यह दौरा प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात लगभग 8 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वह एक पारिवारिक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद रात में वह 5-ए कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर विश्राम करेंगे।