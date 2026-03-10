लखनऊ से शुरू बड़ा अभियान: यूपी के स्कूल-कॉलेजों में लगेगा आधार अपडेट कैंप, करोड़ों छात्रों को राहत

आज के समय में आधार कार्ड कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। छात्रवृत्ति, स्कूल में प्रवेश, सरकारी सहायता और कई अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। यदि आधार का बायोमीट्रिक अपडेट समय पर नहीं कराया जाता है तो कई बार आधार से जुड़ी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूआईडीएआई ने यह विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।