10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CBSE Board Exam: पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बजने लगा विदेशी गाना, YouTube वीडियो देख उड़े छात्रों के होश!

CBSE Board Exam: सीबीएसई कक्षा 12वीं की एप्लाइड मैथमेटिक्स परीक्षा के प्रश्न पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने से एक यूट्यूब वीडियो खुल गया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

Mar 10, 2026

cbse exam paper qr code

सीबीएसई परीक्षा प्रश्नपत्र के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही बज रहा म्यूजिक।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षाओं के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 12वीं की एप्लाइड मैथमेटिक्स (Applied Mathematics) के प्रश्न पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को जब छात्रों और शिक्षकों ने स्कैन किया तो वे दंग रह गए। आमतौर पर सुरक्षा और प्रामाणिकता के लिए दिया जाने वाला यह कोड इस बार किसी सरकारी वेबसाइट के बजाय सीधे एक यूट्यूब वीडियो पर ले जा रहा था।

गोपनीयता पर उठे सवाल

मामला छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य शहरों से ऐसी खबरें आईं कि प्रश्न पत्र के फ्रंट पेज पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करने पर एक विदेशी संगीत वाला यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने बोर्ड की गोपनीयता और प्रश्नपत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई अभिभावकों ने इसे तकनीकी लापरवाही बताया। वहीं, कुछ ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना।

सीबीएसई ने बताया प्रमाणिक

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई ने तुरंत अपना पक्ष रखा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र पूरी तरह से प्रमाणिक हैं और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। बोर्ड के अनुसार, प्रश्न पत्रों में सुरक्षा के लिए कई फीचर्स दिए जाते हैं और क्यूआर कोड भी उसी का हिस्सा है। हालांकि कुछ सेट्स में तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक खुलने की बात सामने आई है। बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। बोर्ड ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी तकनीकी त्रुटि दोबारा न हो इसके लिए सिस्टम में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। फिलहाल बोर्ड के स्पष्टीकरण के बाद विवाद थम गया है। लेकिन शिक्षा जगत में इस 'म्यूजिकल क्यूआर कोड' को लेकर चर्चाएं अभी भी तेज हैं।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर पुलिस का जांबाज ‘उत्तलम’ 16 साल की उम्र में हुआ रिटायर, CM की सुरक्षा में तैनात था यह डॉग
गोरखपुर
dog daburman

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 03:47 pm

Published on:

10 Mar 2026 03:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CBSE Board Exam: पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बजने लगा विदेशी गाना, YouTube वीडियो देख उड़े छात्रों के होश!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरकार कह रही गैस का स्टॉक पूरा, एजेंसियों के बाहर लाइन, अखिलेश बोले- क्या फिर से कंडे और लकड़ी पर शिफ्ट हों?

Gas Cylinder Shortage
लखनऊ

राजनाथ सिंह करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद

12–13 मार्च को लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ग्रीन कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ से शुरू बड़ा अभियान: यूपी के स्कूल-कॉलेजों में लगेगा आधार अपडेट कैंप, करोड़ों छात्रों को राहत

यूपी में आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बड़ा अभियान, स्कूल-कॉलेजों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर सख्ती, ओला-उबर और परिवहन नियमों में बदलाव

UP Cabinet Approves 30 Major Proposals (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026: यूपी के हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा, टैक्स भी नहीं लगेगा

UP Cabinet: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026: हर गांव तक बस सेवा पहुंचाने की तैयारी, निजी बसों को मिलेगा मौका (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.