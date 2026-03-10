CBSE Board Exam: पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बजने लगा विदेशी गाना, YouTube वीडियो देख उड़े छात्रों के होश!

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई ने तुरंत अपना पक्ष रखा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र पूरी तरह से प्रमाणिक हैं और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। बोर्ड के अनुसार, प्रश्न पत्रों में सुरक्षा के लिए कई फीचर्स दिए जाते हैं और क्यूआर कोड भी उसी का हिस्सा है। हालांकि कुछ सेट्स में तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक खुलने की बात सामने आई है। बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। बोर्ड ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी तकनीकी त्रुटि दोबारा न हो इसके लिए सिस्टम में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। फिलहाल बोर्ड के स्पष्टीकरण के बाद विवाद थम गया है। लेकिन शिक्षा जगत में इस 'म्यूजिकल क्यूआर कोड' को लेकर चर्चाएं अभी भी तेज हैं।