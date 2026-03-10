Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026: यूपी के हर गांव तक पहुंचेगी बस सेवा, टैक्स भी नहीं लगेगा

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बसों का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि वे रात के समय गांव में रुकेंगी और सुबह निर्धारित समय पर जिला मुख्यालय के लिए रवाना होंगी। योजना के अनुसार बसें रात में गांव में ही ठहरेंगी और सुबह करीब 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। इससे गांवों के लोगों को सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए शहर आने-जाने में सुविधा होगी।ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब निजी वाहनों या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।