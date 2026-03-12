शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, संतों को हाथ जोड़कर किया प्रणाम, भाजपा पर साधा निशाना

सभा में शंकराचार्य ने मजेदार अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि यह शराब की दुकान नहीं है, यह शुद्ध गाय की दुकान है। उनका मतलब था कि अगर भीड़ ज्यादा होती तो लोग इसे शराब की दुकान समझते, लेकिन यहां कम भीड़ है, इसलिए यह सच्चे गो-भक्तों की सभा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद आए हैं, वे असली गो-भक्त हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनका नाम नोट करवाने को कहा, क्योंकि वे इस अभियान के संस्थापक सदस्य होंगे। शंकराचार्य ने भाजपा पर तंज कसा और कहा, "भाजपा अब भागपा हो गई है।" उनका इशारा था कि लोग डर के कारण भाग रहे हैं, लेकिन सच्चे भक्त नहीं डरते। उन्होंने समर्थकों को प्रोत्साहित किया कि वे गो-रक्षा के लिए मजबूत रहें।