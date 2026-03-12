LPG Cylinder Problem: गैस संकट गहराया: गली-गली जली भट्टियां, रेस्टोरेंट और ठेले इंडक्शन-लकड़ी के सहारे

शहर में टिफिन सेवा देने वाले संचालक भी इस संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने के कारण नियमित रूप से भोजन तैयार करना मुश्किल हो गया है। सुजाता टिफिन सेवा संचालक ने बताया कि उनके पास कई ऐसे ग्राहक हैं जो रोजाना घर का बना खाना मंगवाते हैं। लेकिन गैस की कमी के कारण उन्हें ग्राहकों को समय पर टिफिन देना चुनौती बन गया है। कुछ संचालकों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में उन्हें अपनी सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ सकती है।