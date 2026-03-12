लखनऊ एनकाउंटर: मां और दिव्यांग बेटे की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्या में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस का कहना है कि यदि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राजधानी लखनऊ में पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भी डर का माहौल बना हुआ है।