लखनऊ

लखनऊ एनकाउंटर: मां और दिव्यांग बेटे की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में पुलिस और हत्या के आरोपी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 12, 2026

मां-बेटे की हत्या का आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

मां-बेटे की हत्या का आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

Lucknow Encounter: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। यह बदमाश हाल ही में सिसेंडी क्षेत्र में हुई मां और उसके दिव्यांग बेटे की सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में नियमित रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि सिसेंडी में हुई मां-बेटे की हत्या का आरोपी क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है और भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी और संदिग्धों की तलाशी अभियान तेज कर दिया।

चेकिंग के दौरान हुआ आमना-सामना

बताया जा रहा है कि मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के हुलास खेड़ा के मजरा बाज खेड़ा गांव के पास पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर घबराया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

बदमाश की ओर से हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि पुलिसकर्मी सतर्क थे और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।

315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के पास से मिले हथियारों से यह साफ है कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या फरार होने की योजना बना रहा था। घायल आरोपी को तुरंत पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

मां और दिव्यांग बेटे की हत्या से दहला था इलाका

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सिसेंडी क्षेत्र में मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और संदिग्धों की तलाश में कई टीमें गठित की गई थीं। पुलिस जांच में सामने आया था कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश और कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। इस मामले में जिस आरोपी की तलाश की जा रही थी, वही बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया है।

पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। गुरुवार रात मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, अगर आरोपी को समय रहते गिरफ्तार न किया जाता तो वह किसी और गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता था। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा अपराध टल गया।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद मोहनलालगंज और आसपास के इलाकों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

पुलिस कर रही आगे की जांच

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्या में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस का कहना है कि यदि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राजधानी लखनऊ में पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भी डर का माहौल बना हुआ है।

12 Mar 2026 08:04 am

