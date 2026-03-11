UP Politics: अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- विनाशकाले विपरीत बुद्धि! अहंकारी सरकार समाज विशेष की बांह मरोड़ रही

सपा प्रमुख ने ब्राह्मण समाज की ओर इशारा करते हुए कहा कि यूपी की अहंकारी सरकार जिस समाज के मान-सम्मान को चोट पहुंचा रही है वह वर्ग सब कुछ समझ रहा है। उन्होंने कहा उप्र की अहंकारी सरकार जिस समाज विशेष के मान की बांह मरोड़ रही है, वो बात उस समझदार समाज को समझ आ रही है। यहां तक कि उस समाज के जो लोग भाजपा सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद या कहें किसी और तरह के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस मामले में अपने समाज से मुंह छिपा रहे हैं लेकिन भाजपा की भट्टी पर अपने स्वार्थ की रोटी सेंकनेवाले ऐसे भाजपाई जनप्रतिनिधि, अपने ही समाज में सम्मान खो चुके हैं। जनता अगले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी।