UP का मौसम बदला: गर्मी और धुंध से परेशान लोग, 15 मार्च के बाद बारिश की संभावना

15 मार्च से बारिश के आसार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Heat and Haze Grip Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला-बदला सा नजर आ रहा है। एक ओर दिन में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सुबह और देर शाम के समय कोहरा और हल्की धुंध लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभावी नहीं है, जिसके कारण वातावरण में स्थिरता बनी हुई है। इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 15 मार्च के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है।
मौसम विभाग के अनुसार इस समय पश्चिमी और संलग्न मध्य भारत के मध्य क्षोभमंडल में एक प्रतिचक्रवात (एंटी-साइक्लोन) बना हुआ है। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता बनी हुई है। जब वातावरण में ऐसी स्थिरता होती है तो बादलों का विकास कम होता है और मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहता है। इसी स्थिति के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप निकलने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात और सुबह के समय नमी के कारण कोहरे और धुंध की स्थिति बन रही है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी भारत के दक्षिणी झारखंड के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक द्रोणी (ट्रफ लाइन) विस्तृत है। इस द्रोणी के कारण प्रदेश के निचले क्षोभमंडल में पूर्वी दिशा से आने वाली पुरवा हवाएं सक्रिय हो गई हैं। इन हवाओं के साथ वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है। यही कारण है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा और दिन में हल्की धुंध देखने को मिल रही है।
प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों सुबह और देर शाम के समय दृश्यता कम हो रही है। हल्की धुंध के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि सुबह के समय यात्रा करते समय धीमी गति से वाहन चलाएं और हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। इस दौरान किसी बड़े मौसम परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सुबह के समय कोहरा और धुंध का असर बना रह सकता है। इस अवधि में प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई गई है।
मार्च के दूसरे सप्ताह में ही प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर महसूस किया जाने लगा है। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडक बनी रहने से मौसम का मिश्रित रूप देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि लोग अभी भी सुबह हल्के गर्म कपड़े पहनते नजर आ रहे हैं, जबकि दिन में गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। यदि यह प्रणाली प्रभावी होती है तो प्रदेश के तराई क्षेत्र और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। यह इस सीजन की पहली हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है।
यदि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और प्रदेश में हल्की बारिश होती है तो लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे मौसम कुछ हद तक सुहावना हो सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि यह बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इससे मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है।
मौसम में होने वाला यह बदलाव किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय प्रदेश में कई फसलें खेतों में तैयार खड़ी हैं। हल्की बारिश होने से कुछ फसलों को फायदा मिल सकता है, जबकि अधिक बारिश होने की स्थिति में नुकसान भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल मौसम विभाग ने केवल हल्की बारिश की ही संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतें। सुबह के समय कोहरे और धुंध के कारण यात्रा करते समय सतर्क रहें। इसके साथ ही दिन में तापमान बढ़ने के कारण शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्मी, कोहरा और धुंध का मिश्रित असर बना रहेगा। 15 मार्च के बाद यदि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मार्च के मध्य तक प्रदेश का मौसम इसी तरह बदलता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें कभी गर्मी का एहसास तो कभी धुंध और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग