UP का मौसम बदला: गर्मी और धुंध से परेशान लोग, 15 मार्च के बाद बारिश की संभावना

Heat and Haze Grip Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला-बदला सा नजर आ रहा है। एक ओर दिन में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सुबह और देर शाम के समय कोहरा और हल्की धुंध लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभावी नहीं है, जिसके कारण वातावरण में स्थिरता बनी हुई है। इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 15 मार्च के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है।