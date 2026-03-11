21 रमजान का ताबूत जुलूस आज, पुलिस अलर्ट; ड्रोन-CCTV से निगरानी, कई रास्तों पर डायवर्जन

21 Ramadan Procession: पुराने लखनऊ में 21 रमजान के मौके पर निकलने वाले पारंपरिक ताबूत जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हजारों रोजेदारों की मौजूदगी वाले इस धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जुलूस मार्ग पर पुलिस ने पैदल गश्त तेज कर दी है और ड्रोन तथा सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की व्यवस्था की गई है।