लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गौ माता महासभा को अनुमति, प्रशासन की सख्त शर्तें लागू

11 मार्च को होने वाली इस महासभा में गौ संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा। संत समाज का मानना है कि गौ माता भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और समाज दोनों का ध्यान गौ रक्षा के मुद्दे की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। लखनऊ में होने वाली यह महासभा धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कार्यक्रम के दौरान संत समाज क्या संदेश देता है और सरकार के सामने कौन-कौन सी मांगें रखी जाती हैं।