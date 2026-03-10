दरवाजे खुलते ही मची सनसनी, चारपाई के नीचे नग्न मिली मां की लाश, पानी के टब में बेटे की थम गई थी सांसे

लखनऊ में खौफनाक डबल मर्डर!
Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के सिसैंडी इलाके में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां एक मां और उसके बेटे की घर में ही हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में डर और हड़कंप का माहौल है। मृतक मां का नाम रेशमा था, उम्र 45 साल। वह विधवा थी। उसका बेटा शादाब 19 साल का था और जन्म से ही अंधा था। रेशमा की लाश घर में चारपाई के नीचे नग्न अवस्था में मिली। वहीं शादाब का शव पानी के टब के पास पड़ा था, जिसमें उसका सिर डूबा हुआ था। पुलिस को शक है कि दोनों की हत्या गला दबाकर की गई है। हत्यारे ने शायद किसी कपड़े का इस्तेमाल करके उनका गला कसा होगा।
यह मामला तब पता चला जब रेशमा की एक महिला रिश्तेदार उनसे मिलने घर पहुंची। घर का दरवाजा बाहर से कुंडी लगी हुई थी। काफी देर तक पुकारने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर रिश्तेदार ने किसी तरह कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने तुरंत जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को खबर दी गई।
जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पुष्टि हुई है कि हत्या गला दबाकर की गई। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। कुल चार जांच टीमें बनाई गई हैं। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि हत्या के समय घर में कौन आया था। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
