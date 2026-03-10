दरवाजे खुलते ही मची सनसनी, चारपाई के नीचे नग्न मिली मां की लाश, पानी के टब में बेटे की थम गई थी सांसे

Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के सिसैंडी इलाके में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां एक मां और उसके बेटे की घर में ही हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में डर और हड़कंप का माहौल है। मृतक मां का नाम रेशमा था, उम्र 45 साल। वह विधवा थी। उसका बेटा शादाब 19 साल का था और जन्म से ही अंधा था। रेशमा की लाश घर में चारपाई के नीचे नग्न अवस्था में मिली। वहीं शादाब का शव पानी के टब के पास पड़ा था, जिसमें उसका सिर डूबा हुआ था। पुलिस को शक है कि दोनों की हत्या गला दबाकर की गई है। हत्यारे ने शायद किसी कपड़े का इस्तेमाल करके उनका गला कसा होगा।