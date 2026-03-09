ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दोस्ती बनी मोहब्बत: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई करेंगे बरेली की एसपी अंशिका वर्मा से शादी

IPS Couple Officers Love Story: उत्तर प्रदेश पुलिस के दो चर्चित आईपीएस अधिकारियों की खूबसूरत प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों अधिकारियों की यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां ड्यूटी के दौरान हुई एक सामान्य मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर वही रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया। अब दोनों ने अपने इस रिश्ते को जीवन भर के साथ में बदलने का निर्णय लिया है।