9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दोस्ती बनी मोहब्बत: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई करेंगे बरेली की एसपी अंशिका वर्मा से शादी

UP IPS Officers Love Story: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दोस्ती अब शादी में बदलने जा रही है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 09, 2026

दो आईपीएस अफसरों की दिलचस्प प्रेम कहानी: ड्यूटी के दौरान हुई मुलाकात अब शादी के पवित्र बंधन में बदलेगी (फोटो सोर्स :  X)     

दो आईपीएस अफसरों की दिलचस्प प्रेम कहानी: ड्यूटी के दौरान हुई मुलाकात अब शादी के पवित्र बंधन में बदलेगी (फोटो सोर्स :  X)     

IPS Couple Officers Love Story: उत्तर प्रदेश पुलिस के दो चर्चित आईपीएस अधिकारियों की खूबसूरत प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों अधिकारियों की यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां ड्यूटी के दौरान हुई एक सामान्य मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर वही रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया। अब दोनों ने अपने इस रिश्ते को जीवन भर के साथ में बदलने का निर्णय लिया है।

यह प्रेम कहानी साल 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी। उस समय कृष्ण कुमार बिश्नोई वहां एसपी सिटी के पद पर तैनात थे, जबकि अंशिका वर्मा बतौर अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी अपनी सेवाएं दे रही थीं। ड्यूटी के दौरान हुई मुलाकात और बातचीत के दौरान दोनों के बीच अच्छी समझ और तालमेल विकसित हुआ। धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती में बदल गई और फिर समय के साथ दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया।

ड्यूटी के दौरान शुरू हुआ सफर

पुलिस सेवा एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें अधिकारियों को दिन-रात जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। इसी व्यस्त और जिम्मेदार वातावरण के बीच दोनों अधिकारियों की मुलाकात हुई थी।

शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे। समान सोच, सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा ने दोनों को एक-दूसरे के करीब ला दिया। काफी समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा, लेकिन बाद में परिवारों की सहमति के बाद इसे विवाह में बदलने का फैसला किया गया।

राजस्थान में होंगे शादी के भव्य कार्यक्रम

दोनों आईपीएस अधिकारियों की शादी के कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। शादी से जुड़ी सभी रस्में बेहद पारंपरिक और भव्य अंदाज में संपन्न होंगी।जानकारी के अनुसार 27 मार्च को राजस्थान के धोरीमना गांव में हल्दी और संगीत की रस्में आयोजित की जाएंगी। यह गांव कृष्ण कुमार बिश्नोई का पैतृक स्थान है, जहां परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ कार्यक्रम होंगे। इसके अगले दिन यानी 28 मार्च को दोनों सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे।

जोधपुर में होगा भव्य रिसेप्शन

शादी के बाद 30 मार्च को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शहर के प्रसिद्ध लारिया रिसोर्ट में आयोजित होगा। इस समारोह में दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के अलावा प्रशासनिक और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होने की संभावना है। शादी समारोह को लेकर दोनों परिवारों में उत्साह का माहौल है।

साधारण परिवार से निकलकर बने आईपीएस

यदि कृष्ण कुमार बिश्नोई की पृष्ठभूमि की बात करें तो वे राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्हें फ्रांस में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। हालांकि उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बने।

अंशिका वर्मा की भी प्रेरणादायक कहानी

वहीं अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में प्राप्त की और बाद में नोएडा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में दूसरे ही प्रयास में सफलता प्राप्त की। साल 2021 में उन्होंने 136वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया। उनकी इस उपलब्धि ने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया।

सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए मशहूर

दोनों अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सादगी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए दोनों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकर्मियों का कहना है कि दोनों अधिकारी बेहद मेहनती और जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि उनकी पेशेवर छवि भी काफी मजबूत मानी जाती है।

नई पारी की शुरुआत

अब दोनों आईपीएस अधिकारी अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। परिवार और दोस्तों के बीच होने वाली यह शादी न केवल एक व्यक्तिगत खुशी का अवसर है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा की यह प्रेम कहानी यह दिखाती है कि जीवन की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच भी सच्चे रिश्ते बन सकते हैं।

ड्यूटी के दौरान शुरू हुआ यह सफर अब जीवन भर के साथ में बदलने जा रहा है। दोनों अधिकारी अपने पेशेवर दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन की इस नई शुरुआत को लेकर भी काफी उत्साहित हैं।उनकी यह कहानी न केवल प्रेम और विश्वास का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मेहनत, समर्पण और आपसी समझ से जीवन के हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Smart Meter Free : मुफ्त लग रहे स्मार्ट मीटर, कर्मचारी पैसे मांगे तो तुरंत करें शिकायत
लखनऊ
मुफ्त में बदले जा रहे पुराने बिजली मीटर, कर्मचारी शुल्क मांगें तो करें शिकायत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दोस्ती बनी मोहब्बत: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई करेंगे बरेली की एसपी अंशिका वर्मा से शादी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विदेश नीति पर घमासान, संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा, अखिलेश ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला
लखनऊ

एक ही प्लाइट से दोनों डिप्टी सीएम जा रहे थे कोलकाता, आ गई तकनीकी खराबी

लखनऊ

21 रमजान पर लखनऊ में निकला बड़ा मातमी जुलूस, ड्रोन निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात

कूफा मस्जिद से इमामबाड़ा तकि जैदी तक हजारों लोगों की मौजूदगी, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

नशेड़ी पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फरार

घरेलू विवाद के बाद वारदात, आरोपी पति मौके से फरार (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

हाउस टैक्स वसूली में लापरवाही पर सख्ती, नगर आयुक्त Gaurav Kumar ने दो इंस्पेक्टर निलंबित

दो टैक्स इंस्पेक्टर निलंबित, दो अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि; नगर आयुक्त ने अफसरों की लगाई कड़ी क्लास (फोटो सोर्स : नगर निगम Whatsapp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.