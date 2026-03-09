विदेश नीति पर घमासान, संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा, अखिलेश ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला Source- X
Akhilesh Yadav Attack Modi Government: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि भारत की विदेश नीति पर संसद में खुली चर्चा हो। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार ने देश की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। विदेश में फंसे भारतीयों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पश्चिम एशिया के संघर्ष के मुद्दे पर था। विपक्षी नेता सरकार से इस युद्ध के बारे में देश की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि संसद में इस पर विस्तार से बात हो और सरकार जवाब दे।
अखिलेश यादव ने संसद सत्र पर कहा कि हमारी विदेश नीति भाजपा सरकार की वजह से कमजोर हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि विदेश में फंसे लोग कैसे सुरक्षित लौटेंगे। महंगाई पर भी उन्होंने चिंता जताई। अखिलेश ने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें नजरअंदाज करना। वहीं अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि बजट सत्र के बीच में ब्रेक हुआ था, तब मुद्दे अलग थे। लेकिन अब युद्ध जैसे हालात हैं। संकट के इस समय में प्राथमिकता इन विषयों पर होनी चाहिए:-
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग