एक ही प्लाइट से दोनों डिप्टी सीएम जा रहे थे कोलकाता, आ गई तकनीकी खराबी

हेलीकॉप्टर ने लखनऊ के ला मार्टिनियर ग्राउंड (ला मार्ट्स) से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई। सबसे पहले हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले बंद हो गया। फिर अचानक केबिन में धुआं उठने लगा। धुआं इतनी तेजी से फैला कि पूरा केबिन धुंए से भर गया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। पायलट ने तुरंत समझदारी दिखाई और हेलीकॉप्टर को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट (चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी।