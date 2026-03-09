‘केशव मौर्य को घिसा-पिटा हेलिकॉप्टर दिया, जान बच गई’, अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर में धुआं भर गया था और आग लगने जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रोटोकॉल के तहत डिप्टी सीएम को नया हेलिकॉप्टर मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें पुराना और खराब हेलिकॉप्टर क्यों दिया गया। अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में समाजसेवी मेवालाल के घर पहुंचे थे, जहां उनके बेटे की शादी का कार्यक्रम था। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिप्टी सीएम “पीडीए” वर्ग से आते हैं।