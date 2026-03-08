8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर नाराज हुईं मायावती, बोलीं- सर्वोच्च पद का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण!

UP Politics: बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर नाराजगी जताई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

Mar 08, 2026

three leaders

Photo Source - X

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया दौरे ने बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के न पहुंचने और कार्यक्रम स्थल के चयन को लेकर उठे सवालों ने अब राष्ट्रपति के राजनीतिकरण की बहस छेड़ दी है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति के अपमान पर नाराजगी जताई है।

मायावती ने कहा- 'राजनीतिकरण ठीक नहीं'

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। मायावती ने पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। उन्होंने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला होने के साथ-साथ आदिवासी समाज से भी आती हैं। उनके प्रोटोकॉल का पालन करना सभी का दायित्व है। बंगाल में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने संसद और लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही राजनीति पर भी चिंता जताई। उन्होंने लिखा पिछले कुछ समय से संसद में भी खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का भी जो राजनीतिकरण कर दिया गया है, यह भी उचित नहीं है। सभी को संवैधानिक पदों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर-सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में कल से शुरू हो रहा संसद का सत्र देश और जनहित में सुचारु रूप से चले, यही आम जनता की अपेक्षा और समय की मांग है।

अव्यवस्था पर नाराज हुईं थी राष्ट्रपति

विवाद की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी के फांसीदेवा में 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचीं। वहां उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल के छोटे होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जब पास में ही विधाननगर जैसा बड़ा मैदान उपलब्ध था, तो इतने छोटे स्थान पर कार्यक्रम क्यों रखा गया? ऐसा लगता है जैसे मुझे बुलाकर जल्द वापस भेजने की व्यवस्था की गई हो। हालांकि, उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती थीं।

राष्ट्रपति बीजेपी की राजनीति में फंसीं- ममता

राष्ट्रपति के बयानों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोलकाता में एक धरने के दौरान ममता ने कहा मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि राष्ट्रपति को बीजेपी ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। वे बीजेपी की राजनीति में फंस गई हैं। ममता ने कहा कि राज्य सरकार इस कॉन्फ्रेंस की आयोजक नहीं थी और उन्हें फंडिंग या आयोजकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तब राष्ट्रपति ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई?

बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले बंगाल को बांटने और यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और चुनाव के समय हर कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ममता ने यह भी कहा कि बंगाल चुनाव के बाद उनका अगला लक्ष्य दिल्ली होगा और वह जल्द ही 'एपस्टीन फाइल' का खुलासा कर बीजेपी की सच्चाई सामने लाएंगी।

ये भी पढ़ें

हाई वोल्टेज ड्रामा: सात फेरों की थी तैयारी, अचानक मंडप में पहुंची लिव-इन पार्टनर, डॉक्टर दूल्हे की खुली पोल
बिजनोर
बिजनौर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर नाराज हुईं मायावती, बोलीं- सर्वोच्च पद का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ का तगड़ा वार
लखनऊ

मुफ्त लग रहे स्मार्ट मीटर, कर्मचारी पैसे मांगे तो तुरंत करें शिकायत

मुफ्त में बदले जा रहे पुराने बिजली मीटर, कर्मचारी शुल्क मांगें तो करें शिकायत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Board Results 2026: 18 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन, शिक्षकों के लिए जारी हुई ‘नो-गैजेट’ लिस्ट

copy check
लखनऊ

महिला दिवस पर CM Yogi का संदेश: मिशन शक्ति से बदली यूपी की तस्वीर, सुरक्षित बेटियां और आत्मनिर्भर नारी शक्ति

सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण (फोटो सोर्स : राहुल X)
लखनऊ

योगी की मां पर मौलवी की टिप्पणी से मचा सियासी बवाल, यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने की कार्रवाई की मांग

योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी से भड़का गुस्सा
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.