7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

हाई वोल्टेज ड्रामा: सात फेरों की थी तैयारी, अचानक मंडप में पहुंची लिव-इन पार्टनर, डॉक्टर दूल्हे की खुली पोल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डॉक्टर की शादी के दौरान नोएडा से आई लिव-इन पार्टनर ने जमकर हंगामा किया। युवती ने दूल्हे पर दो साल से धोखा देने का आरोप लगाया जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने शादी तोड़ दी।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Namrata Tiwary

Mar 07, 2026

बिजनौर न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

बिजनौर में एक डॉक्टर दूल्हे को अपनी पुरानी 'मोहब्बत' को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। डॉक्टर की लिव-इन पार्टनर दो बच्चों के साथ हक मांगने सीधे मंडप में पहुंच गई। दूल्हे की सच्चाई सामने आने पर वधू पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बारात को बैरंग लौटना पड़ा। दूल्हे की 'डबल गेम' की कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

मंडप में मची अफरा-तफरी

मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल का है। यहां एक डॉक्टर की शादी बड़े धूमधाम से चल रही थी। रस्में पूरी की जा रही थीं कि तभी नोएडा से एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला वहां पहुंच गई। युवती ने सबके सामने दावा किया कि दूल्हा पिछले दो साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था और उसे शादी का झांसा दे रहा था। युवती के इस खुलासे के बाद मंडप में सन्नाटा पसर गया और मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई।

मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी 'लव स्टोरी'

जानकारी के मुताबिक, दूल्हा नोएडा के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से बीयूएमएस (BUMS) की पढ़ाई कर चुका है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध स्थापित हो गए। बताया जा रहा है कि युवती पहले से ही दो बच्चों की मां है। युवती का आरोप है कि डॉक्टर उसे धोखे में रखकर चोरी-छिपे दूसरी शादी रचा रहा था।

वधू पक्ष का फैसला

हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर शांत कराया। हालांकि इस पूरे ड्रामे के बाद वधू पक्ष ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। दूल्हे के चरित्र पर सवाल उठते ही लड़की वालों ने शादी की रस्में बीच में ही रोक दीं और शादी करने से मना कर दिया। काफी मान-मनौव्वल के बावजूद लड़की पक्ष अपने फैसले पर अडिग रहा।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

किरतपुर पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। फिलहाल शादी रुक गई है। युवती की ओर से लिखित तहरीर मिलने पर मामले की गहनता से जांच की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

मां के सामने ही बेटी का गला रेता, फिर पेट और सिर पर कुल्हाड़ी से किए वार, तड़प-तड़प कर मौत
महाराजगंज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 06:24 pm

Published on:

07 Mar 2026 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / हाई वोल्टेज ड्रामा: सात फेरों की थी तैयारी, अचानक मंडप में पहुंची लिव-इन पार्टनर, डॉक्टर दूल्हे की खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दामाद बना जल्लाद, लव मैरिज के 2 साल बाद सास के सीने में उतार दी गोली

bijnor son in law killed mother in law
बिजनोर

प्रेम-प्रसंग में युवक ने पेड़ से लटककर दी जान, दो दिन पहले गांव में बैठी थी पंचायत, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

बिजनोर

बाथरूम में गई थी नहाने, कुछ देर बाद मिली बेहोश… अस्पताल पहुंचते ही मौत

crime
बिजनोर

अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या, बाइक सवार हमलावर ने सीने में मारी गोली

बिजनोर

बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग: मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

bijnor police encounter robbery arrest
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.