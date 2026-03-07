हाई वोल्टेज ड्रामा: सात फेरों की थी तैयारी, अचानक मंडप में पहुंची लिव-इन पार्टनर, डॉक्टर दूल्हे की खुली पोल

मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल का है। यहां एक डॉक्टर की शादी बड़े धूमधाम से चल रही थी। रस्में पूरी की जा रही थीं कि तभी नोएडा से एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला वहां पहुंच गई। युवती ने सबके सामने दावा किया कि दूल्हा पिछले दो साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था और उसे शादी का झांसा दे रहा था। युवती के इस खुलासे के बाद मंडप में सन्नाटा पसर गया और मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई।