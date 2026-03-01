बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग: मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे दबोचे, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस जब शरद को बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने आम के बाग में छिपाकर रखे तमंचे को निकाल लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें शरद के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया।