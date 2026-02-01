शादी की खुशियां मातम में बदली, 40 फीट गहरी नहर में समाई बोलेरो, 6 दोस्तों की चीखें भी बाहर न आ सकीं!

Bijnor Bolero Accident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुधवार देर रात दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। नजीबाबाद-हरिद्वार बाईपास रोड पर समीपुर नहर के पास शादी समारोह से लौट रहे छह दोस्त बोलेरो कार में सवार होकर उत्तराखंड की ओर जा रहे थे। रात करीब दो बजे घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 40 फीट नीचे गंगनहर में जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के चारों दरवाजे उखड़ गए और वाहन के परखच्चे उड़ गए।