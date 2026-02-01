बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी: ट्रैक पर दौड़ती मालगाड़ी के आगे लगाई छलांग, दर्दनाक मौत

Suicide In Bijnor: बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पिता की सामान्य सी डांट एक युवती के जीवन पर भारी पड़ गई। गांव गैडाजूड़ निवासी 28 वर्षीय रेनू, जो कि एक पीआरडी जवान की पुत्री थी, शनिवार रात करीब 11:30 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई।