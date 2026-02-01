बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी: ट्रैक पर दौड़ती मालगाड़ी के आगे लगाई छलांग, दर्दनाक मौत

बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी | Image Source - Pexels
Suicide In Bijnor: बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पिता की सामान्य सी डांट एक युवती के जीवन पर भारी पड़ गई। गांव गैडाजूड़ निवासी 28 वर्षीय रेनू, जो कि एक पीआरडी जवान की पुत्री थी, शनिवार रात करीब 11:30 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई।
गैडाजूड़ रेलवे फाटक के पास पहुँचकर उसने सामने से आ रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गेटमैन की सूचना पर पहुँची पुलिस और जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की, जिसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
रेनू के इस आत्मघाती कदम के पीछे की असली वजह अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय गलियारों में चर्चा है कि पिता द्वारा किसी बात पर दी गई डांट ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। युवती के दो भाई और दो बहनें हैं, जो अपनी बहन के इस अचानक चले जाने से स्तब्ध हैं।
थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग