23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी: ट्रैक पर दौड़ती मालगाड़ी के आगे लगाई छलांग, दर्दनाक मौत

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में पिता की डांट से नाराज होकर 28 वर्षीय युवती ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 23, 2026

bijnor railway track suicide accident

बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी | Image Source - Pexels

Suicide In Bijnor: बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पिता की सामान्य सी डांट एक युवती के जीवन पर भारी पड़ गई। गांव गैडाजूड़ निवासी 28 वर्षीय रेनू, जो कि एक पीआरडी जवान की पुत्री थी, शनिवार रात करीब 11:30 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई।

गैडाजूड़ रेलवे फाटक के पास पहुँचकर उसने सामने से आ रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गेटमैन की सूचना पर पहुँची पुलिस और जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की, जिसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

अनसुलझे सवाल और बिखरता परिवार

रेनू के इस आत्मघाती कदम के पीछे की असली वजह अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय गलियारों में चर्चा है कि पिता द्वारा किसी बात पर दी गई डांट ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। युवती के दो भाई और दो बहनें हैं, जो अपनी बहन के इस अचानक चले जाने से स्तब्ध हैं।

थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 07:40 pm

Published on:

23 Feb 2026 07:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में पिता की डांट से टूटी बेटी: ट्रैक पर दौड़ती मालगाड़ी के आगे लगाई छलांग, दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Bijnor News: जिंदा जल गए 7 बेजुबान, चीखता रहा पूरा गांव; सोता रहा फायर ब्रिगेड और प्रशासन!

bijnor fire livestock death administration negligence
बिजनोर

कलयुगी पिता को मिली पाप की सजा: बेटे के कत्ल में कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला, भारी जुर्माना भी लगाया

bijnor father life imprisonment son murder
बिजनोर

निकाह करो वरना जान दे दूंगी: प्रेमी की चौखट पर पहुंची प्रेमिका, इनकार सुना तो खा लिया जहर

bijnor love affair poisoning case
बिजनोर

हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

manoj life imprisonment bijnor murder case
बिजनोर

बिजनौर में किन्नरों का घमासान, लापरवाही पड़ी भारी: SP ने शहर कोतवाल को किया सस्पेंड

bijnor kotwali kinner dispute sp suspends inspector
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.