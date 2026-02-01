हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

Bijnor Murder Case: फरवरी 2024 में बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर मेघा से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया था। कोमल सिंह ने अपने भाई महेंद्र के अचानक गायब हो जाने को लेकर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद जब महेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों का शक गहराता चला गया और मामला धीरे-धीरे हत्या की आशंका की ओर बढ़ता गया।