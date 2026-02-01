हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

हत्यारे को मिली 'तिहाड़' की पक्की सजा.. Image Source - Pexels
Bijnor Murder Case: फरवरी 2024 में बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर मेघा से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया था। कोमल सिंह ने अपने भाई महेंद्र के अचानक गायब हो जाने को लेकर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद जब महेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों का शक गहराता चला गया और मामला धीरे-धीरे हत्या की आशंका की ओर बढ़ता गया।
लापता महेंद्र के भाई कोमल सिंह ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उसकी भाभी ने बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिबड़ी निवासी मनोज पुत्र राजपाल और गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी विकास के साथ मिलकर महेंद्र की हत्या की साजिश रची। इस आशंका के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे आरोपियों की भूमिका सामने आने लगी। मोबाइल कॉल डिटेल्स, घटनाक्रम से जुड़े बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार केस की निगरानी की, ताकि न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा सके।
मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो न्यायालय में चली, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
सोमवार को अदालत ने ग्राम तिबड़ी, धामपुर निवासी मनोज पुत्र राजपाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और क्षेत्र में इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
लंबे समय तक चले इस मामले के बाद अदालत के फैसले से महेंद्र के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। परिजनों ने पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से समाज में अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग