16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

Bijnor News: बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में दोषी मनोज को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 16, 2026

manoj life imprisonment bijnor murder case

हत्यारे को मिली 'तिहाड़' की पक्की सजा.. Image Source - Pexels

Bijnor Murder Case: फरवरी 2024 में बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर मेघा से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया था। कोमल सिंह ने अपने भाई महेंद्र के अचानक गायब हो जाने को लेकर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद जब महेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों का शक गहराता चला गया और मामला धीरे-धीरे हत्या की आशंका की ओर बढ़ता गया।

परिजनों की शंका से खुला हत्या का राज

लापता महेंद्र के भाई कोमल सिंह ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उसकी भाभी ने बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिबड़ी निवासी मनोज पुत्र राजपाल और गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी विकास के साथ मिलकर महेंद्र की हत्या की साजिश रची। इस आशंका के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।

पुलिस विवेचना में जुटे अहम सबूत

जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे आरोपियों की भूमिका सामने आने लगी। मोबाइल कॉल डिटेल्स, घटनाक्रम से जुड़े बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार केस की निगरानी की, ताकि न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा सके।

अदालत में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया

मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो न्यायालय में चली, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

कोर्ट का सख्त फैसला और जुर्माना

सोमवार को अदालत ने ग्राम तिबड़ी, धामपुर निवासी मनोज पुत्र राजपाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और क्षेत्र में इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ

लंबे समय तक चले इस मामले के बाद अदालत के फैसले से महेंद्र के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। परिजनों ने पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से समाज में अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 10:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में किन्नरों का घमासान, लापरवाही पड़ी भारी: SP ने शहर कोतवाल को किया सस्पेंड

bijnor kotwali kinner dispute sp suspends inspector
बिजनोर

UP Budget का बड़ा तोहफा: गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिजनौर, विकास की बढ़ेगी स्पीड!

bijnor ganga expressway up budget 2026
बिजनोर

वर्दी में महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल के कई अश्लील वीडियो आए सामने, विभाग ने शुरू की जांच

बिजनोर

प्राइवेसी के लिए प्राइवेट केबिन में जाते थे कपल्स, पीछे से वेटर रिकार्ड कर लेता था वीडियो, मोबाइल से मिली 200 रिकॉर्डिंग

बिजनौर रेस्टोरेंट में 200 कपल्स के वीडियो मिले
बिजनोर

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट: सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट तैनात; नकल पर जीरो टॉलरेंस

bijnor up board exam preparations 2026
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.