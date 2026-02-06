6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बिजनोर

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट: सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट तैनात; नकल पर जीरो टॉलरेंस

Bijnor News: बिजनौर में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। जिले के 119 परीक्षा केंद्रों पर 86 हजार से अधिक छात्र कड़ी निगरानी, सीसीटीवी और फ्लाइंग स्क्वॉड की मौजूदगी में परीक्षा देंगे।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 06, 2026

bijnor up board exam preparations 2026

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट..

UP Board Exam Bijnor: बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान जिले भर के कुल 86,521 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

छात्र संख्या का विवरण

जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) जयकरण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में 45,429 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 40,976 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इन सभी परीक्षार्थियों के लिए जिले में कुल 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत कर निगरानी व्यवस्था तय की गई है।

परीक्षा की समय-सारिणी

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था

परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी व्यवस्था की गई है। जिले में 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। इनके माध्यम से परीक्षा संचालन की पल-पल की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी।

केंद्र व्यवस्थापन की तैयारी

डीआईओएस जयकरण यादव ने बताया कि केंद्रीय व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा

प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जनपद स्तर पर सभी प्रश्न पत्र और बुकलेट प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों तक समय से पहुंचाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी भी लगातार की जा रही है।

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम निगरानी

सभी 119 परीक्षा केंद्रों पर 24 घंटे सक्रिय सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो-दो सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव निगरानी जनपद, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जा रही है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके।

नकल पर सख्ती

नकल रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत जिले में छह सचल दल (फ्लाइंग स्क्वॉड) गठित किए गए हैं, जो बिना पूर्व सूचना के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों की ड्यूटी व्यवस्था

परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए लगभग आठ हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग से चार-चार हजार शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों की ड्यूटी सूची जल्द ही जारी की जाएगी और सभी को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Published on:

06 Feb 2026 06:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट: सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट तैनात; नकल पर जीरो टॉलरेंस

