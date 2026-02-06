यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट: सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट तैनात; नकल पर जीरो टॉलरेंस

UP Board Exam Bijnor: बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान जिले भर के कुल 86,521 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।