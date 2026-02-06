सीएम की सख्ती के बाद बिजनौर प्रशासन अलर्ट: चाइनीज मांझे पर चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी

सीएम की सख्ती के बाद बिजनौर प्रशासन अलर्ट | Image - FB/@BijnorPolice
Chinese manjha ban alert Bijnor:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद बिजनौर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में संभावित खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। देर शाम एसडीएम सदर रितुरानी और सीओ सिटी संग्राम सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में चाइनीज मांझे के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और हादसों से बचाव सुनिश्चित करना बताया गया।
अभियान के दौरान, प्रशासन और पुलिस टीम ने शहर के प्रमुख इलाकों में पतंग और मांझा बेचने वाली दुकानों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों से स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अभी तक किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं हो रही थी।
एसडीएम सदर रितुरानी और सीओ सिटी संग्राम सिंह ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे केवल सुरक्षित और मानक सूती मांझा ही बेचें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग न करें और यदि किसी को इसकी अवैध बिक्री की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस कदम का मकसद संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षा बढ़ाना बताया गया है।
एसडीएम रितुरानी ने बताया कि यह अभियान शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन ने आदेश दिए हैं कि किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझे की बिक्री कतई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि किसी भी उल्लंघनकर्ता के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
