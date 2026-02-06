सीएम की सख्ती के बाद बिजनौर प्रशासन अलर्ट: चाइनीज मांझे पर चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी

Chinese manjha ban alert Bijnor:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद बिजनौर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में संभावित खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। देर शाम एसडीएम सदर रितुरानी और सीओ सिटी संग्राम सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में चाइनीज मांझे के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और हादसों से बचाव सुनिश्चित करना बताया गया।