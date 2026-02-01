2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की ‘घर वापसी’ तय, बिजनौर में जश्न का माहौल

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करने वाला कुत्ता दो सप्ताह के इलाज के बाद स्वस्थ होकर मंगलवार को गांव लौटेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी और आस्था का माहौल बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Feb 02, 2026

bijnor temple dog returns after treatment

हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की ‘घर वापसी’ तय..

Temple dog returns after treatment Bijnor: बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र स्थित गांव नंदपुर में हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर चर्चा में आए कुत्ते की सेहत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। करीब दो सप्ताह तक नोएडा के शिवालय एनिमल शेल्टर में चले इलाज के बाद पशु चिकित्सकों ने उसे गांव वापस ले जाने की अनुमति दे दी है।

इस खबर के मिलते ही पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कुत्ता अब केवल एक जानवर नहीं, बल्कि गांव की आस्था और संवेदनशीलता का प्रतीक बन चुका है।

संक्रमण और टिक फीवर से जूझता रहा कुत्ता

गत 18 जनवरी को कुत्ते की हालत बिगड़ने पर बिजनौर के एक एनजीओ की टीम उसे दिल्ली के मैक्स पेट जेड अस्पताल लेकर पहुंची थी। जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसकी आंतों में गंभीर संक्रमण और टिक फीवर की पुष्टि की।

इसके बाद उसे बेहतर देखभाल के लिए नोएडा के शिवालय एनिमल शेल्टर में शिफ्ट किया गया, जहां मैक्स पेट जेड अस्पताल के पशु चिकित्सकों की निगरानी में लगातार इलाज चलता रहा। उपचार के दौरान उसकी प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन स्तर पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

डॉक्टरों की निगरानी में लगातार सुधार

इलाज के बाद धीरे-धीरे कुत्ते की हालत में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा। एनजीओ प्रेमपथ एनिमल शेल्टर से जुड़े आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनौर के ट्रस्टी अश्वनी चित्रांश ने बताया कि हाल की जांच रिपोर्ट में कुत्ते की सेहत पहले से काफी बेहतर पाई गई है।

मैक्स पेट जेड अस्पताल की डॉक्टर अंकिता सिंह ने भी उसकी जांच कर संतोष जताया और कहा कि फिलहाल कम से कम तीन सप्ताह तक दवाएं जारी रखना जरूरी होगा, ताकि संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो सके और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए।

अफवाहों पर लगाम लगाने की अपील

इलाज के दौरान कुछ दिनों पहले यह अफवाह भी फैल गई थी कि कुत्ते के दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। इस पर एनजीओ और डॉक्टरों ने साफ किया कि ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है। अश्वनी चित्रांश ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने बताया कि शिवालय एनिमल शेल्टर में कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है और उसकी देखभाल पूरी संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।

मंगलवार को होगी ‘घर वापसी’

डॉक्टरों की सहमति के बाद अब कुत्ते की गांव वापसी की तारीख तय कर दी गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मंगलवार को उसे नंदपुर लाया जाएगा। गांव पहुंचने के बाद भी उसकी दवा और खान-पान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि इलाज का असर बना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि उसकी वापसी को लेकर गांव में एक तरह का उत्सव जैसा माहौल है और लोग बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

मंदिर में शनिवार को लगेगा बालाजी का दरबार

कुत्ते की सेहत में सुधार और उसकी वापसी की खबर के बाद ग्रामीणों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें मंदिर परिसर में प्रत्येक शनिवार को बालाजी का दरबार लगाने की घोषणा की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहल गांव में धार्मिक एकता और सामाजिक सहयोग को और मजबूत करेगी। उनका मानना है कि कुत्ते की यह कहानी न केवल आस्था की मिसाल बनी है, बल्कि इंसान और जानवर के बीच करुणा और जिम्मेदारी के रिश्ते को भी उजागर करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 11:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की ‘घर वापसी’ तय, बिजनौर में जश्न का माहौल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पापा बहू हूं आपकी, फिर भी नहीं माना ससुर…तमंचे की नोक पर किया बलात्कार

न्याय मांगने गई बहू के साथ ससुर ने किया रेप
बिजनोर

शराब पार्टी बनी मातम : शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

शराब और चिकन के बाद एक की मौत, तीन की हालत नाजुक
बिजनोर

शराब पार्टी बनी मातम: बिजनौर में जाम के साथ थम गई सांसें, तीन दोस्त जिंदगी और मौत के बीच

bijnor alcohol party death news
बिजनोर

बिजनौर में रफ्तार का कहर: पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार, दो युवकों की मौके, इलाके में मातम

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)
बिजनोर

राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों बिजनौर डीएम को राष्ट्रीय सम्मान, मतदाता सूची पुनरीक्षण में उत्कृष्टता का देशभर में सम्मान

bijnor dm jasjeet kaur national award
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.