हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की ‘घर वापसी’ तय, बिजनौर में जश्न का माहौल

इलाज के दौरान कुछ दिनों पहले यह अफवाह भी फैल गई थी कि कुत्ते के दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। इस पर एनजीओ और डॉक्टरों ने साफ किया कि ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है। अश्वनी चित्रांश ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने बताया कि शिवालय एनिमल शेल्टर में कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है और उसकी देखभाल पूरी संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।