राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों बिजनौर डीएम को राष्ट्रीय सम्मान, मतदाता सूची पुनरीक्षण में उत्कृष्टता का देशभर में सम्मान

डीएम ने जानकारी दी कि पर्यवेक्षकों और बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पूरी दक्षता के साथ तैयार किया गया। उनकी शंकाओं और समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया, ताकि फील्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस पहल से जमीनी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ और मतदाता सूची के अद्यतन की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनी।