राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों बिजनौर डीएम को राष्ट्रीय सम्मान, मतदाता सूची पुनरीक्षण में उत्कृष्टता का देशभर में सम्मान

DM Jasjeet Kaur National Award: बिजनौर की जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देशभर के चुनिंदा अधिकारियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला, जिसमें डीएम जसजीत कौर की कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता को विशेष रूप से सराहा गया।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक सशक्त प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण मॉडल विकसित किया था। इस मॉडल के तहत विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, जिससे हर स्तर पर कार्य की निगरानी और सुधार संभव हो सका।
इस प्रक्रिया ने न केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण को गति दी, बल्कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी गतिविधियों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने में मदद की।
डीएम ने जानकारी दी कि पर्यवेक्षकों और बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से पूरी दक्षता के साथ तैयार किया गया। उनकी शंकाओं और समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया, ताकि फील्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस पहल से जमीनी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ और मतदाता सूची के अद्यतन की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनी।
विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ निरंतर बैठकें और संवाद बनाए रखा। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि इस समन्वय से प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई और सभी हितधारकों का विश्वास मजबूत हुआ।
मानव क्षमता में केंद्रित निवेश और टीमवर्क के परिणामस्वरूप बिजनौर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी और आदर्श प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अब अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत माना जा रहा है।
