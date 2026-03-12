बिजनौर में गैस सिलेंडर का संकट गहराया: एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें, 25 दिन बाद भी नहीं हो पा रही बुकिंग

LPG gas cylinder crisis Bijnor: बिजनौर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी दोनों ही प्रक्रियाओं में गंभीर बाधाएं सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं और लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले मोबाइल के जरिए आसानी से सिलेंडर बुक कर डिलीवरी मिल जाती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है और गैस प्राप्त करना मुश्किल होता जा रहा है।