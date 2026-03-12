12 मार्च 2026,

गुरुवार

बिजनोर

बिजनौर में गैस सिलेंडर का संकट गहराया: एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें, 25 दिन बाद भी नहीं हो पा रही बुकिंग

Bijnor News: बिजनौर में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं और 25 दिन पूरे होने के बाद भी कई लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Mar 12, 2026

bijnor lpg gas cylinder booking crisis

बिजनौर में गैस सिलेंडर का संकट गहराया..

LPG gas cylinder crisis Bijnor: बिजनौर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी दोनों ही प्रक्रियाओं में गंभीर बाधाएं सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं और लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले मोबाइल के जरिए आसानी से सिलेंडर बुक कर डिलीवरी मिल जाती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है और गैस प्राप्त करना मुश्किल होता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय तनाव से प्रभावित हुई आपूर्ति

माना जा रहा है कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसी वजह से कई स्थानों पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम हो गई है। बिजनौर की गैस एजेंसियों पर भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। शहर में सिलेंडर की मांग बढ़ गई है जबकि आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

25 दिन का नियम बना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी

उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुकिंग के लिए 25 दिन का नियम लागू किया गया है, लेकिन जब 25 दिन पूरे हो जाते हैं तब भी बुकिंग नहीं हो पा रही है। कई लोगों का आरोप है कि बुकिंग के समय सर्वर डाउन हो जाता है या फोन नंबर लगातार व्यस्त मिलता है। इससे लोगों को बार-बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बुकिंग सफल नहीं हो पाती।

तकनीकी दिक्कतों ने बढ़ाई उपभोक्ताओं की चिंता

कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि उनकी बुकिंग तो हो जाती है, लेकिन ओटीपी न मिलने के कारण सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। डिलीवरी प्रक्रिया में ओटीपी जरूरी होने से लोगों को कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस तकनीकी समस्या ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है और कई परिवारों को रसोई गैस के बिना दिन गुजारने पड़ रहे हैं।

एजेंसियों और गोदामों पर लग रही भीड़

गैस की समस्या के चलते शहर की एजेंसियों और गोदामों पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कई उपभोक्ता घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पहले जहां लोग घर बैठे मोबाइल से बुकिंग कर लेते थे और डिलीवरी मैन घर तक सिलेंडर पहुंचा देता था, वहीं अब लोगों को खुद एजेंसी पहुंचकर जानकारी लेनी पड़ रही है।

शहर की तीन एजेंसियों पर बढ़ा दबाव

बिजनौर शहर में मुख्य रूप से तीन गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं। बिजनौर गैस एजेंसी इंडेन, वीएसएम गैस एजेंसी एचपी और कुच्छल गैस एजेंसी इंडेन। इन एजेंसियों से शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। आपूर्ति में कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण इन एजेंसियों पर काम का दबाव भी काफी बढ़ गया है।

केवाईसी अपडेट कराने के लिए भी लग रही कतारें

कई उपभोक्ताओं को केवाईसी से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के पुराने मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, उन्हें केवाईसी अपडेट कराने के लिए एजेंसी पर पहुंचना पड़ रहा है। इसके कारण एजेंसियों पर अतिरिक्त भीड़ दिखाई दे रही है और लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में गैस सिलेंडर का संकट गहराया: एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें, 25 दिन बाद भी नहीं हो पा रही बुकिंग

