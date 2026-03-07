दामाद बना जल्लाद, लव मैरिज के 2 साल बाद सास के सीने में उतार दी गोली

शुक्रवार रात करीब 9 बजे दामाद सजल और उसकी सास बबली के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सजल ने आपा खो दिया और पास रखे तमंचे से अपनी सास को गोली मार दी। गोली लगते ही बबली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घर में चीख-पुकार मचते ही आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।