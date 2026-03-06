मां के सामने ही बेटी का गला रेता, फिर पेट और सिर पर कुल्हाड़ी से किए वार, तड़प-तड़प कर मौत

महाराजगंज में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात तब हुई जब महिला तलाक के बाद अपना दहेज का सामान लेने ससुराल पहुंची थी। आरोपी ने पहले पत्नी का गला रेता और फिर जमीन पर गिरते ही उसके सिर और पेट पर कुल्हाड़ी से वार किया। पत्नी जब तड़पने लगी तो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्‍टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बृजमनगंज थाना क्षेत्र के सौरहा खास गांव की है।