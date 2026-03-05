9 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई पत्नी तो पति ने गला रेतकर की हत्या, फिर खुद दे दी जान

परिजनों और पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात निकलकर सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। विनोद और ममता की शादी को 9 साल बीत चुके थे लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच अनबन रहती थी। बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि विनोद ने जंगल में ले जाकर धारदार चाकू से ममता की गर्दन रेत दी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसने उसी चाकू से अपने पेट और शरीर पर कई वार किए।