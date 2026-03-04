अबीर-गुलाल से सजा आसमान: ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमा मंडल, मुरादाबाद में दिखा होली का उत्सव

शहरभर में पारंपरिक होली गीतों की धुन पर लोग झूमते नजर आए। “होली खेले रघुवीरा” और “होली के दिन दिल खिल जाते हैं” जैसे गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। गली-मोहल्लों में बच्चों ने छतों से पानी के गुब्बारे फेंके, जबकि युवाओं की टोलियां सड़कों पर रंग उड़ाती दिखीं। राह चलते लोगों को भी रंग लगाकर पर्व की खुशियां साझा की गईं। जगह-जगह डीजे और ढोल की थाप ने उत्सव को चरम पर पहुंचा दिया।