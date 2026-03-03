जीजा के प्यार में अंधी साली का खौफनाक अंत: शादी की जिद पड़ी भारी, दोस्तों संग मिलकर उतारा मौत के घाट

जांच में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले साबरीन ने घर में बने खाने में नशे की गोलियां मिला दी थीं। उस रात उसके पिता बाबू भट्ठे पर चौकीदारी के लिए गए थे। घर में मां परवीन, बहन तरन्नुम, भाई अजीम, अब्दुल और दो वर्षीय भांजी मौजूद थे। सुबह जब पिता सेहरी के समय लौटे तो घर का दरवाजा खुला था और सभी सदस्य गहरी नींद में थे। बाद में पता चला कि साबरीन हासिम के कहने पर घरवालों को सुलाकर उससे मिलने गई थी।