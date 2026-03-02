मासूम की दर्दनाक मौत: खेलते-खेलते गटर में गिरी 3 साल की अदीबा, परिवार में पसरा मातम

3 year old girl drowned in Gutter:मुरादाबाद जिले के हरियाना गांव में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। निर्माणाधीन मकान में बने गटर के गड्ढे में पानी भरने के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया था। इसी दौरान तीन साल की मासूम अदीबा घर के आंगन में खेलते-खेलते उस गड्ढे में जा गिरी। पानी से भरे गटर में डूबने के कारण बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।