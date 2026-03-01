जज के पिता के सिर में सटाकर मारी गोली, भेजा उड़ाने वाला दामाद और उसका साथी गिरफ्तार

Judge Father Murder News: बुलंदशहर में एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात असमा सुल्ताना के पिता और शहर की मशहूर अलवीना बेकरी के संचालक मो. असद (62) की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में है और मामले को हाई-प्रोफाइल मानते हुए तेजी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। परिवार के सामाजिक कद और न्यायिक सेवा से जुड़े होने के कारण यह मामला खासा संवेदनशील बन गया है।