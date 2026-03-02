मुरादाबाद पुलिस ने बिछाया गो-तस्करों के लिए जाल! बीच सड़क मुठभेड़, ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर…

Cow smuggler encounter Moradabad: मुरादाबाद जनपद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव खानपुर लक्खी के जंगल में शनिवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस टीम और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर जंगल में गोवंशीय पशुओं को काटने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जंगल के भीतर संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी।