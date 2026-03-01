आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: नशे में धुत चालक ने पलटा ट्रैक्टर, 5 मजदूर लहूलुहान

Agra Moradabad Highway Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से आगरा जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गंगा एक्सप्रेसवे के पास पलट गई। इस हादसे में ट्रॉली में सवार पाँच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और घायल मजदूरों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया।