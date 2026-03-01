आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: नशे में धुत चालक ने पलटा ट्रैक्टर, 5 मजदूर लहूलुहान

आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (AI Generated Image)
Agra Moradabad Highway Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से आगरा जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गंगा एक्सप्रेसवे के पास पलट गई। इस हादसे में ट्रॉली में सवार पाँच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और घायल मजदूरों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया।
मुरादाबाद जिले के थाना ठाकुरद्वारा अंतर्गत ग्राम नाकुन के रहने वाले पाँच मजदूर आबिद, साबिर, दानिश, यामीन और फहीम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आगरा के एक कोल्ड स्टोर में काम करने के लिए निकले थे। सभी मजदूर अपने परिवार का पेट पालने के लिए नई उम्मीदों के साथ घर से रवाना हुए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
हादसा रात करीब 2:30 बजे बहजोई थाना क्षेत्र के लहरावन गांव के पास हुआ। आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के समीप अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर डिवाइडर पर जा चढ़ा। डिवाइडर से टकराते ही ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह बीच सड़क पर ही पलट गई। रात के अंधेरे में चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए दौड़े।
सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी पांचों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बहजोई ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार तो दिया, लेकिन आबिद और साबिर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र (Higher Center) के लिए रेफर कर दिया गया है। दानिश, यामीन और फहीम का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
हादसे में घायल मजदूर यामीन ने ट्रैक्टर चालक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यामीन का कहना है कि चालक शराब के नशे में बुरी तरह धुत था। बार-बार मना करने के बावजूद वह लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। नशे की वजह से उसे डिवाइडर का अंदाजा नहीं हुआ और ट्रैक्टर सीधे उस पर चढ़ा दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई चालक नशे में था।
