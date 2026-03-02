चमचमाती क्रेटा से बकरी चोरी करने निकले थे ‘रईस’ चोर, लोगों ने बीच सड़क पर सिखा दिया कायदे का सबक

Creta Goat Theft Rampur: यूपी के रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र के स्वार खुर्द गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब देर रात तीन युवक एक सफेद रंग की क्रेटा कार से गांव में दाखिल हुए। ग्रामीणों के अनुसार, तीनों ने पहले इलाके का जायजा लिया और फिर मौका देखकर जागन लाल के घर के बाहर बंधी बकरी को निशाना बनाया। चाकू से रस्सी काटकर बकरी को जबरन कार में ठूंस दिया गया और फरार होने लगे।