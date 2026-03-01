प्रॉपर्टी के नाम पर हनीट्रैप: मुरादाबाद में डीलर को फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो, फिर मांगी गई 3 लाख की रंगदारी

Property dealer honeytrap Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर एक प्रॉपर्टी डीलर को जाल में फंसाकर बेरहमी से मारपीट करने, जबरन अश्लील हरकतें करने और उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, ताकि पीड़ित से मोटी रकम वसूली जा सके। घटना के बाद पीड़ित और उसका परिवार गहरे सदमे में है।