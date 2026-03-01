3 मार्च 2026,

मंगलवार

मुरादाबाद

होली के रंग, स्वच्छता के संग: 24 घंटे में साफ होगी राख, मुरादाबाद नगर निगम ने तैनात कीं 35 टीमें!

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में होली के बाद शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 03, 2026

holi cleanup plan municipal corporation moradabad

होली के रंग, स्वच्छता के संग | AI Generated Image

Holi cleanup plan Moradabad: होली पर्व को लेकर मुरादाबाद नगर निगम ने इस बार विशेष रणनीति तैयार की है ताकि त्योहार की खुशियों के बाद शहर की सड़कों पर अव्यवस्था न फैले। महानगर में डेढ़ हजार से अधिक स्थानों पर होलिका दहन संपन्न हुआ, जिनमें से अधिकांश स्थल मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर स्थित हैं। ऐसे में होलिका दहन के बाद बची राख से यातायात बाधित होने की आशंका को देखते हुए निगम ने 24 घंटे के भीतर सभी स्थलों की सफाई का लक्ष्य निर्धारित किया है।

35 टीमों की तैनाती, हर वार्ड में निगरानी

नगर निगम ने राख हटाने के लिए 35 विशेष सफाई टीमों की तैनाती की है। प्रत्येक टीम को अलग-अलग वार्डों और संवेदनशील चौराहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सफाई कार्य सुबह से ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि कार्यालय समय से पहले मुख्य सड़कों को पूरी तरह साफ किया जा सके। निगम अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थान पर राख जमा रहने से न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

अपर नगर आयुक्त स्तर से होगी मॉनिटरिंग

व्यवस्थाओं की निगरानी अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सफाई कार्य पूरा हो। निगम ने कंट्रोल रूम भी सक्रिय रखा है, जहां से सफाई टीमों की लोकेशन और कार्य प्रगति पर नजर रखी जाएगी। किसी भी क्षेत्र से शिकायत मिलने पर संबंधित टीम को तुरंत मौके पर भेजा जाएगा।

ट्रैफिक जाम रोकने पर विशेष फोकस

नगर निगम ने साफ किया है कि चौराहों पर पड़ी राख से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम जनता को काफी असुविधा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों की सफाई की जाएगी जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है। अधिकारियों का दावा है कि इस बार शहरवासियों को त्योहार के बाद जाम और गंदगी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जनसहयोग की अपील

निगम प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सफाई कार्य में सहयोग करें और होलिका दहन के बाद कचरा इधर-उधर न फैलाएं। यदि किसी क्षेत्र में राख या अवशेष दिखाई दें तो उसकी सूचना तत्काल नगर निगम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। निगम का उद्देश्य है कि त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ शहर स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई दे।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

03 Mar 2026 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / होली के रंग, स्वच्छता के संग: 24 घंटे में साफ होगी राख, मुरादाबाद नगर निगम ने तैनात कीं 35 टीमें!

