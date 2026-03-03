3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

10 लाख दो वरना जेल भिजवा दूंगी! प्रेमिका की धमकी से टूटे पिता, मुरादाबाद में खौफनाक सुसाइड

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर रचे गए कथित प्रेमजाल और 10 लाख रुपये की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 03, 2026

मुरादाबाद में खौफनाक सुसाइड...

Blackmail Suicide Case Moradabad:मुरादाबाद में सोशल मीडिया के जरिए रची गई एक साजिश ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे कथित प्रेमजाल में बदली और फिर ब्लैकमेलिंग का रूप लेती चली गई। इस घटनाक्रम ने अंततः एक बेबस पिता की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को निशाना बनाकर लाखों रुपये की मांग की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी गईं।

मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे को बनाया गया निशाना

परिजनों के अनुसार, सचिन नामक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक युवती ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे संपर्क किया। बातचीत के दौरान उसे भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया गया। परिवार का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसे योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया, ताकि बाद में उससे और उसके परिवार से धन की उगाही की जा सके।

10 लाख रुपये की मांग और शादी का दबाव

आरोप है कि जब मामला आगे बढ़ा तो युवती और उसके साथियों ने युवक के पिता महिपाल सिंह से संपर्क साधा। फोन पर कथित तौर पर यह कहा गया कि या तो अपने बेटे की शादी युवती से कराओ या 10 लाख रुपये दो। परिवार का कहना है कि यह मांग लगातार दबाव और धमकियों के साथ दोहराई जाती रही। पिता पर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वे गहरे तनाव में रहने लगे।

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी से टूटा मनोबल

परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि यदि रकम नहीं दी गई तो पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। आए दिन मिल रही इन धमकियों से महिपाल सिंह बुरी तरह परेशान हो गए। आर्थिक और सामाजिक बदनामी के डर ने उनके मनोबल को तोड़ दिया। लगातार तनाव और भय के माहौल ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया।

जहर खाकर दी जान, अस्पताल में टूटी सांसें

बताया गया कि 24 फरवरी को अत्यधिक मानसिक दबाव के चलते महिपाल सिंह ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार ने उन्हें तत्काल कासमास अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन एक मार्च को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई।

तीन आरोपियों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

मामले में सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमरोहा निवासी पुष्पांजलि, देवेंद्र गुर्जर और राजू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और अन्य तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ता ब्लैकमेलिंग का खतरा

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक रूप से कमजोर या अस्वस्थ लोगों को टारगेट कर ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध संपर्क या धमकी की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 05:55 pm

Published on:

03 Mar 2026 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 10 लाख दो वरना जेल भिजवा दूंगी! प्रेमिका की धमकी से टूटे पिता, मुरादाबाद में खौफनाक सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जीजा के प्यार में अंधी साली का खौफनाक अंत: शादी की जिद पड़ी भारी, दोस्तों संग मिलकर उतारा मौत के घाट

jija killed sister in law extramarital affair moradabad
मुरादाबाद

शांत लड़के से खूंखार आरोपी तक: गाजियाबाद मुठभेड़ में मारे गए जीशान सैफी की पूरी कहानी

youtuber salim attack zeeshan saifi case
मुरादाबाद

चमचमाती क्रेटा से बकरी चोरी करने निकले थे ‘रईस’ चोर, लोगों ने बीच सड़क पर सिखा दिया कायदे का सबक

creta goat theft rampur accident
मुरादाबाद

मासूम की दर्दनाक मौत: खेलते-खेलते गटर में गिरी 3 साल की अदीबा, परिवार में पसरा मातम

3 year old girl drowned in gutter moradabad
मुरादाबाद

प्रॉपर्टी के नाम पर हनीट्रैप: मुरादाबाद में डीलर को फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो, फिर मांगी गई 3 लाख की रंगदारी

moradabad property dealer honeytrap case
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.