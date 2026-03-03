10 लाख दो वरना जेल भिजवा दूंगी! प्रेमिका की धमकी से टूटे पिता, मुरादाबाद में खौफनाक सुसाइड

Blackmail Suicide Case Moradabad:मुरादाबाद में सोशल मीडिया के जरिए रची गई एक साजिश ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे कथित प्रेमजाल में बदली और फिर ब्लैकमेलिंग का रूप लेती चली गई। इस घटनाक्रम ने अंततः एक बेबस पिता की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक को निशाना बनाकर लाखों रुपये की मांग की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी गईं।