मुरादाबाद के पीतल कारोबार पर ‘डबल अटैक’: टैरिफ के बाद अब युद्ध ने बिगाड़ा 11,000 करोड़ का बिजनेस!

लॉजिस्टिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए और जहाजों को लंबा वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाना पड़ा, तो ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा। इससे एयर फ्रेट और सी फ्रेट दोनों की दरों में उछाल आ सकता है। डिलीवरी शेड्यूल पर दबाव बढ़ने के साथ ही निर्यातकों की कार्यशील पूंजी भी लंबे समय तक फंसी रह सकती है। कंपनियां फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही हालात सुधरेंगे, सेवाएं बहाल करने का भरोसा दे रही हैं।