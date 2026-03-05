सूनी गोद का खूनी अंजाम: औलाद की चाहत में उजड़ा परिवार, पत्नी की हत्या कर पति ने भी लगाया मौत को गले!

Husband kills wife suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित काशीराम नगर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि दंपती के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती थी।