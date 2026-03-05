सूनी गोद का खूनी अंजाम: औलाद की चाहत में उजड़ा परिवार, पत्नी की हत्या कर पति ने भी लगाया मौत को गले!

सूनी गोद का खूनी अंजाम | Image Source - Pexels
Husband kills wife suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित काशीराम नगर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि दंपती के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती थी।
पुलिस जांच में सामने आया है कि दंपती की शादी लगभग आठ वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों संतान की इच्छा रखते थे, लेकिन संतान न होने के कारण परिवार में लगातार तनाव बना हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। धीरे-धीरे यह तनाव इतना बढ़ गया कि बुधवार की शाम यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा।
बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया।
